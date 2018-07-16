С зоопарке в США бежал ягуар и загрыз шестерых животных

Ягуар нашел нашел дыру в потолке вольера и смог выбраться из него.

Отмечается, что сотрудникам зоопарка пришлось выстрелить в ягуара капсулой с транквилизатором. Через несколько минут он заснул и его вернули в клетку.

Несмотря на то, что случилось, как говорит вице-президент парка Одубон Джоэл Гамильтон, усыплять зверя не будут, потому что "он сделал то, что обычно делают ягуары".



К счастью, никто из посетителей зоопарка и сотрудников не пострадал.



Напомним, в зоопарке американской Флориды с вольера ненадолго убежал слон, когда жил на ранчо Майкла Джексона Neverland.