С зоопарке в США бежал ягуар и загрыз шестерых животных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. С вольера в зоопарке Аудубон, штат Новый Орлеан (США), бежал трехлетний ягуар Валерио и убил четырех лам-альпак, страуса и лису, а также ранил еще троих животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Ягуар нашел нашел дыру в потолке вольера и смог выбраться из него.
Отмечается, что сотрудникам зоопарка пришлось выстрелить в ягуара капсулой с транквилизатором. Через несколько минут он заснул и его вернули в клетку.
Несмотря на то, что случилось, как говорит вице-президент парка Одубон Джоэл Гамильтон, усыплять зверя не будут, потому что "он сделал то, что обычно делают ягуары".
К счастью, никто из посетителей зоопарка и сотрудников не пострадал.
Напомним, в зоопарке американской Флориды с вольера ненадолго убежал слон, когда жил на ранчо Майкла Джексона Neverland.