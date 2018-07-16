З зоопарку в США втік ягуар та загриз шістьох тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. З вольєра в зоопарку Аудубон, штат Новий Орлеан (США), втік трирічний ягуар Валеріо і вбив чотирьох лам-альпак, страуса і лисицю, а також поранив ще трьох тварин. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу зоопарку.
Ягуар знайшов знайшов дірку в стелі вольєра і зміг вибратися з нього.
Зазначається, що співробітникам зоопарку довелося вистрілити в ягуара капсулою з транквілізатором. Через кілька хвилин він заснув і його повернули в клітку.
Незважаючи на те, що трапилося, як каже віце-президент парку Одубон Джоел Гамільтон, усипляти звіра не будуть, тому що "він зробив те, що зазвичай роблять ягуари".
На щастя, ніхто з відвідувачів зоопарку і співробітників не постраждав.
Нагадаємо, у зоопарку американської Флориди з вольєра ненадовго втік слон, який колись жив на ранчо Майкла Джексона Neverland.