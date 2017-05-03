З.Зидан остался доволен каждым игроком "Реала" в игре с "Атлетико"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Французский наставник мадридского “Реала” подвел итоги после первой баталии 1/2 финала Лиги чемпионов в котором его подопечные разгромили “Атлетико” (3: 0), передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Мы провели классный матч. Забить три мяча нелегко. Мы открыли счет и превзошли соперника по моментам в первом тайме. Рады тем, как сложилась игра. Здорово, что забили три мяча и при этом не пропустили. Отлично знаем, как важны голы на чужом поле”, — начал коуч “Реала”.
Также тренер выделил автора хет-трика Криштиану Роналду, но и подчеркнул важность вклада всех игроков своего коллектива для итоговой победы.
“Криштиану — прирожденный бомбардир. Он уникален. Все игроки были на высоте. Мы знали, что надо делать, и сыграли так, как хотели. Сегодня Иско играл роль десятки и отлично справился с заданием. Блестяще сыграли Асенсио и Васкес. Но и в защите мы выглядели не хуже, чем в нападении. Я доволен работой каждого игрока”, — сказал он.
Заметим, что в феврале 2015 года “Атлетико” забил “Реалу” четыре мяча на своем поле в чемпионате Испании.