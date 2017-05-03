З.Зідан залишився задоволеним кожним гравцем "Реалу" у грі з "Атлетіко"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Французький наставник мадридського “Реалу” підбив підсумки після першої баталії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів в якому його підопічні розгромили “Атлетіко” (3:0), передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Ми провели класний матч. Забити три м’ячі нелегко. Ми відкрили рахунок і перевершили суперника по моментам в першому таймі. Раді тим, як склалася гра. Здорово, що забили три м’ячі і при цьому не пропустили. Відмінно знаємо, як важливі голи на чужому полі”, — розпочав коуч “Реалу”.
Також тренер виділив автора хет-трику Кріштіану Роналду, але й підкреслив важливість вкладу усіх гравців свого колективу задля підсумкової перемоги.
“Кріштіану — природжений бомбардир. Він унікальний. Всі гравці були на висоті. Ми знали, що треба було робити, і зіграли так, як хотіли. Сьогодні Іско грав роль десятки і відмінно впорався із завданням. Блискуче зіграли Асенсіо і Лукас Васкес. Але і в захисті ми виглядали не гірше, ніж в нападі. Я задоволений роботою кожного гравця”, — сказав він.
Зауважимо, що у лютому 2015 року “Атлетіко” забив “Реалу” чотири м’ячі на своєму полі в чемпіонаті Іспанії.