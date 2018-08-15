Из тюрем за полгода вышло около 7,5 тыс. человек - Минюст

"Всего в течение 2018 года с учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы на территорию Украины были освобождены почти 7,5 тыс. человек, в том числе, по избранному месту жительства направлено 99% из числа освобожденных. Из них зарегистрировано по месту жительства 4,9 тыс. человек, что составляет 65% от общего количества заявленных", - рассказал он.



По его словам, 2,9 тыс. освобожденных лиц оказана материальная помощь на общую сумму 281 тыс. грн. 27 освобожденным, которые нуждались в лечении, отметил чиновник, помогли устроиться в больницы, а 82 человек направили в учреждения социальной адаптации.



Чернышев также рассказал, что в течение этого года было трудоустроено после освобождения 2 тыс. 201 человек, а это почти 30% от общего количества заявленных за этот год.



В то же время, уточнил заместитель министра юстиции, статус безработного получили 150 человек. Он отметил, что у 288 освобожденных заключенных не было ни одной рабочей специальности или профессии, а у 81 человека не было даже общего средне образования.



Кроме того, как рассказал Чернышев, во II полугодии 2018 года подлежат освобождению в связи с отбытием срока наказания и применения условно-досрочного освобождения 7,6 тыс. человек, из которых у 151 лица утраченные социальные связи, 181 человек является несостоятельным, 374 - не имеют рабочей специальности, 602 человека требуют продолжения лечения.



Напомним, сегодня в 131 учреждении исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы установлено 2118 камер видеонаблюдений, которые передают информацию в центры видеомониторинга межрегиональных управлений ДКВС.