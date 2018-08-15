З в’язниць за півроку вийшло близько 7,5 тис. осіб – Мін’юст

"Загалом протягом 2018 року з установ Державної кримінально-виконавчої служби на територію України було звільнено майже 7,5 тис. осіб, в тому числі, за обраним місцем проживання направлено 99% з числа звільнених. З них зареєстровано за місцем проживання 4,9 тис. осіб, що складає 65% від загальної кількості звільнених", - розповів він.



За його словами, 2,9 тис. звільненим особам надано матеріальну допомогу на загальну суму 281 тис. грн. 27 звільненим, які потребували лікування, зазначив посадовець, допомогли влаштуватися до лікарень, а 82 осіб направили до закладів соціальної адаптації.



Чернишов також розповів, що протягом цього року було працевлаштовано після звільнення 2 тис. 201 особу, а це майже 30% від загальної кількості звільнених за цей рік.



У той же час, уточнив заступник міністра юстиції, статус безробітного отримали 150 осіб. Він зазначив, що у 288 звільнених в’язнів не було жодної робітничої спеціальності або професії, а у 81 особи не було навіть загальної середньо освіти.



Крім того, як розповів Чернишов, в ІІ півріччі 2018 року підлягають звільненню у зв’язку з відбуттям строку покарання та застосування умовно-дострокового звільнення 7,6 тис. осіб, з яких у 151 особи втрачені соціальні зв’язки, 181 особа є непрацездатною, 374 - не мають робітничої спеціальності, 602 особи потребують продовження лікування.



Нагадаємо, на сьогодні у 131 установі виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби встановлено 2118 камер відеоспостережень, які передають інформацію на центри відеомоніторингу міжрегіональних управлінь ДКВС.