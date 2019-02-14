Из Украины в 2018 году больше всего денег отправили в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2018 сумма средств, полученных в Украину с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
В разрезе стран объем переводов, осуществлено через системы перевода средств, распределился следующим образом:
из Украины:
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- в Россию - 36%;
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- в Грузию - 10%;
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- в Китай - 6%;
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- в Азербайджан - 6%;
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- в Узбекистан - 4%;
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- в другие страны (192 стран) - 38%
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Напомним, в прошлом году больше всего денег в Украину перевели из США .