З України у 2018 році найбільше грошей відправили до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2018 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився наступним чином:
з України:
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- до Росії – 36%;
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- до Грузії – 10%;
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- до Китаю – 6%;
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- до Азербайджану – 6%;
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- до Узбекистану – 4%;
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- до інших країн (192 країн) – 38%
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Нагадаємо, у минулому році найбільше грошей в Україну переказали з США.