Из Украины хотели вывезти спирт под видом стеклоомывателя
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Предприниматель пытался контрабандой провезти в Болгарию тысячи литров спирта под видом стеклоомывателя. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.
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«В пункте пропуска «Порубное-Сирет» на границе с Румынией таможенники совместно с пограничниками предотвратили незаконный вывоз в Болгарию 4608 бутылок спирта, емкостью по 5 литров каждая, общей стоимостью более 725 тыс. грн», - говорится в сообщении.
Детали
Во время таможенного досмотра товара, который был задекларирован как «Зимняя жидкость для стеклоомывателя готова, средство против обледенения», таможенники, как сообщается, обнаружили несоответствие цвета и нехарактерный запах для заявленного товара. После проверки оказалось, что перевезти пытались чистый спирт без примесей.
В результате в отношении руководителя предприятия, которое пыталось осуществить экспорт был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости товара и конфискацию товара в пользу государства.
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