З України хотіли вивезти спирт під виглядом склоомивача

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«У пункті пропуску «Порубне-Сірет» на кордоні з Румунією митники спільно з прикордонниками упередили незаконне вивезення до Болгарії 4608 пляшок спирту, ємністю по 5 літрів кожна, загальною вартістю понад 725 тис. грн», - ідеться у повідомленні.

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Під час митного огляду товару, який був задекларований як «Зимова рідина для склоомивача готова, засіб проти обмерзання», митники, як повідомляється, виявили невідповідність кольору та нехарактерний запах для заявленого товару. Після перевірки виявилося, що перевезти намагалися чистий спирт без домішок.

У результаті стосовно керівника підприємства, що намагалося здійснити експорт було складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі 100% вартості товару та конфіскацію товару на користь держави.

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