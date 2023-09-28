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З України хотіли вивезти спирт під виглядом склоомивача

З України хотіли вивезти спирт під виглядом склоомивача

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Підприємець намагався контрабандою провезти до Болгарії тисячі літрів спирту під виглядом склоомивача. Про це повідомила Державна митна служба України, пише УНН.

Цитата

«У пункті пропуску «Порубне-Сірет» на кордоні з Румунією митники спільно з прикордонниками упередили незаконне вивезення до Болгарії 4608 пляшок спирту, ємністю по 5 літрів кожна, загальною вартістю понад 725 тис. грн», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Під час митного огляду товару, який був задекларований як «Зимова рідина для склоомивача готова, засіб проти обмерзання», митники, як повідомляється, виявили невідповідність кольору та нехарактерний запах для заявленого товару. Після перевірки виявилося, що перевезти намагалися чистий спирт без домішок.

У результаті стосовно керівника підприємства, що намагалося здійснити експорт було складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі 100% вартості товару та конфіскацію товару на користь держави.

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