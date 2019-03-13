Из Украины депортировали иностранца с "липовыми" документами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Из Украины депортировали иностранца, который направлялся в Канаду по фальшивым документам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Мужчину задержали накануне в пункте пропуска "Борисполь" во время осуществления пограничного контроля пассажиров рейса из Турции, когда во время проверки документов он предоставил паспорт и ID-карту граждан Болгарии.
Пограничники установили, что оба документа являются поддельными, а предъявитель является гражданином Турции. Во время беседы правонарушитель рассказал, что документы сфальсифицировал и передал ему отец, проживающий в Канаде и ждущий его приезда.
Иностранцу на три года запретили въезд в Украину и вернули обратным рейсом в Турцию.
Ранее УНН сообщал, что двое турецких граждан пытались подкупить украинских пограничников.