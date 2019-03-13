З України депортували іноземця з "липовими" документами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. З України депортували іноземця, який прямував до Канади за фальшивими документами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Чоловіка затримали напередодні у пункті пропуску "Бориспіль" під час здійснення прикордонного контролю пасажирів рейсу з Туреччини, коли під час перевірки документів він надав паспорт та ID-картку громадян Болгарії.
Прикордонники встановили, що обидва документи є підробленими, а пред’явник є громадянином Туреччини. Під час бесіди правопорушник розповів, що документи сфальшував та передав йому батько, який проживає в Канаді та чекає на його приїзд.
Іноземцю на три роки заборонили в’їзд в Україну та повернули зворотним рейсом до Туреччини.
Раніше УНН повідомляв, що двоє турецьких громадян намагались підкупити українських прикордонників.