Из Турции пытались вывезти 1200-летнюю Библию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Турецкие полицейские задержали контрабандистов, которые пытались вывезти из страны Библию, которой около 1200 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое издание Anadolu.
“Сотрудники турецкой жандармерии задержали в районе Сур, провинции Диярбакыр, группу контрабандистов, у которых во время обыска была обнаружена и изъята древняя Библия, которая, вероятно, датируется восьмым веком нашей эры”, — говорится в сообщении издания.
Добавляется, что 1200-летняя Библия имеет кожаный переплет и золотое тиснение.
Также задержаны три человека, которые пытались найти за рубежом покупателя на 34-страничную Библию.
Операция по их задержанию была проведена четвертого февраля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За кражу Ренуара в Амстердаме задержали украинца
В издании добавляют, что по итогам допроса полиция задержала еще трех человек, причастных к попытке продажи Библии.
Как сообщал УНН, картина Архипа Куинджи “Ай-Петри. Крым”, которую нашли правоохранительные органы РФ после похищения 27 января с Третьяковской галереи, возвращается на выставку.