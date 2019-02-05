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Из Турции пытались вывезти 1200-летнюю Библию

Из Турции пытались вывезти 1200-летнюю Библию

Киев  •  УНН

 • 11243 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Турецкие полицейские задержали контрабандистов, которые пытались вывезти из страны Библию, которой около 1200 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое издание Anadolu.

“Сотрудники турецкой жандармерии задержали в районе Сур, провинции Диярбакыр, группу контрабандистов, у которых во время обыска была обнаружена и изъята древняя Библия, которая, вероятно, датируется восьмым веком нашей эры”, — говорится в сообщении издания.

Добавляется, что 1200-летняя Библия имеет кожаный переплет и золотое тиснение.

Также задержаны три человека, которые пытались найти за рубежом покупателя на 34-страничную Библию.

Операция по их задержанию была проведена четвертого февраля.

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В издании добавляют, что по итогам допроса полиция задержала еще трех человек, причастных к попытке продажи Библии.

Как сообщал УНН, картина Архипа Куинджи “Ай-Петри. Крым”, которую нашли правоохранительные органы РФ после похищения 27 января с Третьяковской галереи, возвращается на выставку.

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