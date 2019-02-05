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З Туреччини намагалися вивезти 1200-річну Біблію

З Туреччини намагалися вивезти 1200-річну Біблію

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Турецькі поліцейські затримали контрабандистів, які намагалися вивезти з країни Біблію, якій близько 1200 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на турецьке видання Anadolu.

“Співробітники турецької жандармерії затримали в районі Сур провінції Діярбакир групу контрабандистів, у яких під час обшуку було виявлена та вилучена древня Біблія, яка, імовірно, датується восьмим століттям нашої ери”, — йдеться у повідомленні видання.

Додається, що 1200-річна Біблія має шкіряну палітурку і золоте тиснення.

Також затримано трьох осіб, які намагалися знайти за кордоном покупця на 34-сторінкову Біблію.

Операція з їх затримання була проведена четвертого лютого.

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У виданні додають, що за підсумками допиту поліція затримала ще трьох осіб, причетних до спроби продажу Біблії.

Як повідомляв УНН, картина Архипа Куїнджі “Ай-Петрі. Крим”, яку знайшли правоохоронні органи РФ після викрадення 27 січня з Третьяковської галереї, повертається на виставку.

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