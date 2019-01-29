Из шахты в Торецке из-за короткого замыкания эвакуировали горняков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Из шахты "Северная" в Донецкой области эвакуировали 11 горняков из-за короткого замыкания мотора подъемника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной ГСЧС.
Ночью в службу спасения поступило сообщение о пожаре в шахте поселка Северное. Спасательный отряд выяснил, что открытого горения в шахтном стволе не было, однако наблюдалось задымление.
Во время разведки выяснилось, что произошло короткое замыкание электродвигателя подъемника. На момент вызова в шахте находилось 11 горняков, которых эвакуировали в течение нескольких часов.
Ранее УНН сообщал, что в шахте им. Героев Космоса "ДТЭК Павлоградуголь" произошел взрыв метана и последующая пожар. ДСНС эвакуировали 182 горняков.