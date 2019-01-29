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З шахти у Торецьку через коротке замкнення евакуювали гірників

З шахти у Торецьку через коротке замкнення евакуювали гірників

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. З шахти "Північна" на Донеччині евакуювали 11 гірників через коротке замкнення мотору підіймача. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної ДСНС.

Вночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у шахті селища Північне. Рятувальний загін з’ясував, що відкритого горіння у шахтному стволі не було, проте спостерігалось задимлення.

Під час розвідки з’ясувалось, що сталося коротке замкнення електродвигуна підіймача. На момент виклику у шахті знаходилось 11 гірників, яких евакуювали протягом кількох годин.

Раніше УНН повідомляв, що у шахті ім. Героїв Космосу "ДТЕК Павлоградвугілля" стався вибух метану і послідуюча пожежа. ДСНС евакуювала 182 гірників. 

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