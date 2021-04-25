С сектора Газа вновь обстреляли территорию Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба, передает УНН.
Цитата
“После срабатывания сирен воздушной тревоги в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах Израиля сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля. Она была перехвачена системой ПВО “Железный купол”, — говорится в сообщении военных. Ранее пресс-служба сообщала о срабатывании сигналов ПВО в Сдероте и ряде районов, граничащих с палестинским анклавом.
Напомним
Радикалы из сектора Газа выпустили из вечера пятницы по утро субботы 36 ракет по израильской территории, система ПВО “Железный купол” перехватила шесть из них, остальные разорвались в незаселенной местности. В ответ армия Израиля поразила ряд военных объектов ХАМАС в секторе.
Премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху провел в субботу совещание по оценке ситуации в области безопасности с участием министров обороны, внутренней безопасности, начальниками Генштаба армии и Совета по национальной безопасности, сообщила его канцелярия. “Я поручил (военным) подготовиться к любому возможному сценарию, что касается сектора Газа”, — распространила пресс-служба Нетаньяху его высказывания, сделанные по итогам заседания.
Контекст
В ночь на субботу был самый мощный ракетный обстрел Израиля с февраля 2020 года, когда за сутки по еврейскому государству было выпущено около 80 снарядов. Одиночные ракетный обстрел после перерыва в несколько месяцев возобновились в конце прошлого года. В субботу армейская пресс-служба сообщила, что начальник Генерального штаба израильской армии Авив Кохави из-за обострения ситуации на границе с сектором Газа принял решение отложить запланированную на ближайшее время поездку в США.