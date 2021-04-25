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З сектору Гази знову обстріляли територію Ізраїлю

З сектору Гази знову обстріляли територію Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Палестинські радикали з сектора Газа випустили в суботу ввечері ракету по ізраїльській території, вона була перехоплена системою ППО "Залізний купол", повідомила армійська пресслужба, передає УНН.

Цитата

“Після спрацьовування сирен повітряної тривоги в місті Сдерот і прилеглих до сектору Газа районах Ізраїлю повідомляємо, що одна ракета була випущена із сектора Газа по території Ізраїлю. Вона була перехоплена системою ППО “Залізний купол”, — йдеться в повідомленні військових. Раніше пресслужба повідомляла про спрацювання сигналів ППО в Сдероті і ряді районів, що межують з палестинським анклавом.

Нагадаємо

Радикали з сектора Газа випустили з вечора п’ятниці по ранок суботи 36 ракет по ізраїльській території, система ППО “Залізний купол” перехопила шість з них, решта розірвалися в незаселеній місцевості. У відповідь армія Ізраїлю вразила ряд військових об’єктів ХАМАС в секторі.

Прем’єр-міністр єврейської держави Беньямін Нетаньяху провів в суботу нараду за оцінкою ситуації в області безпеки за участю міністрів оборони, внутрішньої безпеки, начальниками Генштабу армії і Ради з національної безпеки, повідомила його канцелярія. “Я доручив (військовим) підготуватися до будь-якого можливого сценарію, що стосується сектора Газа”, — розповсюдила пресслужба Нетаньяху його висловлювання, зроблені за підсумками засідання.

Контекст

У ніч на суботу був найпотужніший ракетний обстріл Ізраїлю з лютого 2020 року, коли за добу по єврейській державі було випущено близько 80 снарядів. Поодинокі ракетний обстріл після кількамісячної перерви поновилися в кінці минулого року. У суботу армійська пресслужба повідомила, що начальник Генерального штабу ізраїльської армії Авів Кохаві через загострення ситуації на кордоні з сектором Газа прийняв рішення відкласти заплановану на найближчий час поїздку в США.

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