В Ізраїлі заявили про запуск трьох ракет з сектора Газа

Деталі

За даними ізраїльських військових, одна з ракет була перехоплена системою ППО “Залізний купол”. Дві ракети розірвалися біля паркану безпеки на кордоні з сектором.

Що передувало

В кінці березня армія Ізраїлю повідомляла, що у відповідь на випущену ракету військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАС в секторі Газа. За даними військових, удар був проведений за місцем виробництва ракет ХАМАС і по військовому посту.

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Довідка

ХАМАС — палестинський ісламістський рух. Країни ЄС, США, Канада, Ізраїль визнали організацію терористичною.