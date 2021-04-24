В Ізраїлі заявили про запуск трьох ракет з сектора Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. З сектора Газа в бік ізраїльської території було запущено три ракети. Про це повідомила пресслужба армії Ізраїлю в Twitter, передає УНН.
Деталі
За даними ізраїльських військових, одна з ракет була перехоплена системою ППО “Залізний купол”. Дві ракети розірвалися біля паркану безпеки на кордоні з сектором.
Що передувало
В кінці березня армія Ізраїлю повідомляла, що у відповідь на випущену ракету військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАС в секторі Газа. За даними військових, удар був проведений за місцем виробництва ракет ХАМАС і по військовому посту.
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Довідка
ХАМАС — палестинський ісламістський рух. Країни ЄС, США, Канада, Ізраїль визнали організацію терористичною.