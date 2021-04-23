У Єрусалимі сталися масові сутички між євреями та палестинцями, десятки осіб постраждали

Деталі

Увечері в четвер, 22 квітня, поблизу Старого міста Єрусалима сталися сутички між арабами, ультраправими єврейськими активістами і поліцією. Близько 20 поліцейських отримали травми, троє були госпіталізовані. Поліція затримала понад 50 учасників протесту — і євреїв, і арабів. Палестинські джерела повідомляють про близько 100 арабів, які постраждали в зіткненнях. Серед євреїв також є поранені, зокрема, 15-річний підліток.

У зіткнення були залучені учасники двох акцій — арабської і єврейської. У єврейській акції взяли участь близько 300 активістів ультраправого руху “Лехава” на чолі з її лідером Бенці Гопштейном. Члени “Лехави” організували увечері 22 квітня марш до Шхемських воріт (які ведуть в мусульманську частину Старого міста Єрусалима), в ході якої кричали “Смерть арабам” і “Араби, геть”, повідомляють ізраїльські ЗМІ. Біля Старого міста, в свою чергу, зібралася група арабських протестуючих. Учасники обох акцій кидали каміння, запускали петарди і підпалювали предмети. На запобігання зіткнень були спрямовані значні сили поліції. Для розгону натовпу були використані водомети, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

אלימות בירושלים | המשטרה מפזרת את פעילי להב"ה עם רימוני הלם @carmeldangor pic.twitter.com/eCmmmSa2Nv

אלימות בירושלים | כוחות המשטרה הודפים את פעילי להב"ה גם באמצעות בואש @carmeldangor pic.twitter.com/JmhXStUsqb

אלימות בירושלים | תיעוד נוסף של הדיפת המפגינים באמצעות בואש @carmeldangor pic.twitter.com/CT8rjou2vg

אלימות בירושלים | המשטרה הודפת את פעילי להב“ה גם באמצעות פרשים @carmeldangor pic.twitter.com/LV5yeEeOPT

Заворушення відбувалися не тільки біля Старого міста. На центральному єрусалимському ринку “Махане Ієгуда” активісти “Лехава” атакували арабських працівників, тим вдалося сховатися в одному з магазинів і дочекатися появи поліції. У Східному Єрусалимі закидали камінням машину і підпалили, її водія-єврея побили.

יהודים תוקפים בית בעיר העתיקה. אם תדליקו את הרמקולים תשמעו את הבכי של הילדים. pic.twitter.com/lgR5HaXe1s

— نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) April 22, 2021

Як пише The Jerusalem Post, були затримані понад півсотні людей, травми отримали 20 співробітників поліції.