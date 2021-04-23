В Иерусалиме произошли массовые столкновения между евреями и палестинцами, десятки человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Иерусалиме в ночь на 23 апреля ультраправые израильтяне устроили столкновения с арабами и полицейскими, полиция пыталась разделить противоборствующие группировки, передает УНН со ссылкой на местные СМИ, в частности радиостанцию Kan и издание The Times of Israel.
Детали
Вечером в четверг, 22 апреля, около Старого города Иерусалима произошли столкновения между арабами, ультраправыми еврейскими активистами и полицией. Около 20 полицейских получили травмы, трое были госпитализированы. Полиция задержала более 50 протестующих — и евреев, и арабов. Палестинские источники сообщают о порядка 100 арабах, пострадавших в столкновениях. Среди евреев также есть раненые, в частности, 15-летний подросток.
В столкновения были вовлечены участники двух акций — арабской и еврейской. В еврейской акции приняли участие около 300 активистов ультраправого движения “Лехава” во главе с ее лидером Бенци Гопштейном. Члены “Лехавы” организовали вечером 22 апреля марш к Шхемских воротам (ведущим в мусульманскую часть Старого города Иерусалима), в ходе которого кричали “Смерть арабам” и “Арабы, вон”, сообщают израильские СМИ. У Старого города, в свою очередь, собралась группа арабских протестующих. Участники обеих акций бросали камни, запускали петарды и поджигали предметы. На предотвращение столкновений были направлены значительные силы полиции. Для разгона толпы были использованы водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
אלימות בירושלים | המשטרה מפזרת את פעילי להב"ה עם רימוני הלם@carmeldangor pic.twitter.com/eCmmmSa2Nv— כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2021
אלימות בירושלים | כוחות המשטרה הודפים את פעילי להב"ה גם באמצעות בואש@carmeldangor pic.twitter.com/JmhXStUsqb— כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2021
אלימות בירושלים | תיעוד נוסף של הדיפת המפגינים באמצעות בואש@carmeldangor pic.twitter.com/CT8rjou2vg— כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2021
אלימות בירושלים | המשטרה הודפת את פעילי להב"ה גם באמצעות פרשים@carmeldangor pic.twitter.com/LV5yeEeOPT— כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2021
Беспорядки происходили не только около Старого города. На центральном иерусалимском рынке “Махане Иегуда” активисты “Лехава” атаковали арабских работников, тем удалось укрыться в одном из магазинов и дождаться появления полиции. В Восточном Иерусалиме забросали камнями машину и подожгли, ее водителя-еврея избили.
יהודים תוקפים בית בעיר העתיקה. אם תדליקו את הרמקולים תשמעו את הבכי של הילדים. pic.twitter.com/lgR5HaXe1s— نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) April 22, 2021
Как пишет The Jerusalem Post, были задержаны более полусотни человек, травмы получили 20 сотрудников полиции.