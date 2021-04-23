В Иерусалиме произошли массовые столкновения между евреями и палестинцами, десятки человек пострадали

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 71184 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 128991 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184269 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186231 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271117 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 313685 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156961 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142884 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 268823 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126289 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 209138 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 103105 просмотра
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 41439 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 177884 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 53052 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 313692 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 268829 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 424725 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 390746 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 374183 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 53057 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 177885 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 209139 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 189988 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 271118 просмотра
Актуальное
В Иерусалиме произошли массовые столкновения между евреями и палестинцами, десятки человек пострадали

В Иерусалиме произошли массовые столкновения между евреями и палестинцами, десятки человек пострадали

Киев  •  УНН

 • 20570 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Иерусалиме в ночь на 23 апреля ультраправые израильтяне устроили столкновения с арабами и полицейскими, полиция пыталась разделить противоборствующие группировки, передает УНН со ссылкой на местные СМИ, в частности радиостанцию Kan и издание The Times of Israel.

Детали

Вечером в четверг, 22 апреля, около Старого города Иерусалима произошли столкновения между арабами, ультраправыми еврейскими активистами и полицией. Около 20 полицейских получили травмы, трое были госпитализированы. Полиция задержала более 50 протестующих — и евреев, и арабов. Палестинские источники сообщают о порядка 100 арабах, пострадавших в столкновениях. Среди евреев также есть раненые, в частности, 15-летний подросток.

В столкновения были вовлечены участники двух акций — арабской и еврейской. В еврейской акции приняли участие около 300 активистов ультраправого движения “Лехава” во главе с ее лидером Бенци Гопштейном. Члены “Лехавы” организовали вечером 22 апреля марш к Шхемских воротам (ведущим в мусульманскую часть Старого города Иерусалима), в ходе которого кричали “Смерть арабам” и “Арабы, вон”, сообщают израильские СМИ. У Старого города, в свою очередь, собралась группа арабских протестующих. Участники обеих акций бросали камни, запускали петарды и поджигали предметы. На предотвращение столкновений были направлены значительные силы полиции. Для разгона толпы были использованы водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

אלימות בירושלים | המשטרה מפזרת את פעילי להב"ה עם רימוני הלם@carmeldangor pic.twitter.com/eCmmmSa2Nv

— כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2021

אלימות בירושלים | כוחות המשטרה הודפים את פעילי להב"ה גם באמצעות בואש@carmeldangor pic.twitter.com/JmhXStUsqb

— כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2021

אלימות בירושלים | תיעוד נוסף של הדיפת המפגינים באמצעות בואש@carmeldangor pic.twitter.com/CT8rjou2vg

— כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2021

אלימות בירושלים | המשטרה הודפת את פעילי להב"ה גם באמצעות פרשים@carmeldangor pic.twitter.com/LV5yeEeOPT

— כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2021

Беспорядки происходили не только около Старого города. На центральном иерусалимском рынке “Махане Иегуда” активисты “Лехава” атаковали арабских работников, тем удалось укрыться в одном из магазинов и дождаться появления полиции. В Восточном Иерусалиме забросали камнями машину и подожгли, ее водителя-еврея избили.

יהודים תוקפים בית בעיר העתיקה. אם תדליקו את הרמקולים תשמעו את הבכי של הילדים. pic.twitter.com/lgR5HaXe1s

— نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) April 22, 2021

Как пишет The Jerusalem Post, были задержаны более полусотни человек, травмы получили 20 сотрудников полиции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы