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В Израиле заявили о запуске трех ракет из сектора Газа

В Израиле заявили о запуске трех ракет из сектора Газа

Киев  •  УНН

 • 21546 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Из сектора Газа в сторону израильской территории было запущено три ракеты. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в Twitter, передает УНН.

Детали

По данным израильских военных, одна из ракет была перехвачена системой ПВО “Железный купол”. Две ракеты разорвались возле забора безопасности на границе с сектором.

Что предшествовало

В конце марта армия Израиля сообщала, что в ответ на выпущенную ракету военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. По данным военных, удар был проведен по месту производства ракет ХАМАС и по военному посту.

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Справка

ХАМАС — палестинское исламистское движение. Страны ЕС, США, Канада, Израиль признали организацию террористической.

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