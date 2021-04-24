В Израиле заявили о запуске трех ракет из сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Из сектора Газа в сторону израильской территории было запущено три ракеты. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в Twitter, передает УНН.
Детали
По данным израильских военных, одна из ракет была перехвачена системой ПВО “Железный купол”. Две ракеты разорвались возле забора безопасности на границе с сектором.
Что предшествовало
В конце марта армия Израиля сообщала, что в ответ на выпущенную ракету военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. По данным военных, удар был проведен по месту производства ракет ХАМАС и по военному посту.
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Справка
ХАМАС — палестинское исламистское движение. Страны ЕС, США, Канада, Израиль признали организацию террористической.