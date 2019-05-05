Из сектора Газа по Израилю выпустили 600 ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. За последние 30 часов из сектора Газа по Израилю было выпущено по меньшей мере 600 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передаёт УНН.
“600 ракет были выпущены из Газы. Это 600 попыток убить израильтян”, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее израильские военные заявили, что ликвидировали полевого командира группировки ХАМАС Хамеда Ахмеда аль-Худари, ответственного за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа.
Как сообщал УНН, палестинские радикалы из сектора Газа с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю. В ответ, как сообщила пресс-служба армии еврейского государства, израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и “Исламский джихад” на территории анклава.
По данным израильских военных, целями атак являются тренировочные базы, оружейные цеха и туннели, прорытые под границей в южной части анклава. По подсчетам израильтян, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести палестинских боевиков. Телеканал Al Jazeera сообщил, что при атаках с воздуха на различные районы Газы были убиты девять палестинцев.