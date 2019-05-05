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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105289 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108079 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109321 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 135132 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113984 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139361 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144873 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130289 просмотра

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Из сектора Газа по Израилю выпустили 600 ракет

Из сектора Газа по Израилю выпустили 600 ракет

Киев  •  УНН

 • 11916 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. За последние 30 часов из сектора Газа по Израилю было выпущено по меньшей мере 600 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передаёт УНН.

“600 ракет были выпущены из Газы. Это 600 попыток убить израильтян”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее израильские военные заявили, что ликвидировали полевого командира группировки ХАМАС Хамеда Ахмеда аль-Худари, ответственного за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа.

Как сообщал УНН, палестинские радикалы из сектора Газа с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю. В ответ, как сообщила пресс-служба армии еврейского государства, израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и “Исламский джихад” на территории анклава.

По данным израильских военных, целями атак являются тренировочные базы, оружейные цеха и туннели, прорытые под границей в южной части анклава. По подсчетам израильтян, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести палестинских боевиков. Телеканал Al Jazeera сообщил, что при атаках с воздуха на различные районы Газы были убиты девять палестинцев.

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