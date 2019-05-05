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З сектору Гази по Ізраїлю випустили 600 ракет

З сектору Гази по Ізраїлю випустили 600 ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. За останні 30 годин з сектору Газа по Ізраїлю було випущено щонайменше 600 ракет. Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.

"600 ракет були випущені з Гази. Це 600 спроб вбити ізраїльтян ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ізраїльські військові заявили, що ліквідували польового командира угруповання ХАМАС Хамеда Ахмеда аль-Хударі, відповідального за передачу грошових коштів від Ірану збройним угрупованням в секторі Газа.

Як повідомляв УНН, палестинські радикали з сектора Газа з ранку суботи випустили понад 250 ракет по Ізраїлю. У відповідь, як повідомила прес-служба армії єврейської держави, ізраїльські військові вразили 120 військових об'єктів радикальних рухів ХАМАС і "Ісламський джихад" на території анклаву.

За даними ізраїльських військових, цілями атак є тренувальні бази, збройові цеху і тунелі, прориті під кордоном в південній частині анклаву. За підрахунками ізраїльтян, в результаті ударів в секторі Газа загинули від п'яти до шести палестинських бойовиків. Телеканал Al Jazeera повідомив, що при атаках з повітря на різні райони Гази були вбиті дев'ять палестинців.

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