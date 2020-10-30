С понедельника более 75% территории Украины будет в "оранжевой" зоне

"(Министр здравоохранения - ред.) Максим Степанов добавил, что по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с понедельника, 2 ноября, 112 административных единиц из 20 регионов будут отнесены к красному уровню эпидемической опасности из-за превышения показателя заболеваемости за последние 14 дней", - говорится в сообщении.

В целом, по словам Степанова, в "красной" зоне будут находиться 11 областных центров.

"А более 75% территории Украины окажется на оранжевом уровне", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине обновили зоны карантина.