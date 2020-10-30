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З понеділка понад 75% території України опинеться в “помаранчевій” зоні

З понеділка понад 75% території України опинеться в “помаранчевій” зоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. З понеділка, 2 листопада, понад 75% території України опинеться в “помаранчевій” зоні за рішенням Державної комісії ТЕБ та НС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

“(Міністр охорони здоровя - ред.) Максим Степанов додав, що за рішенням Державної комісії ТЕБ та НС з понеділка, 2 листопада, 112 адміністративних одиниць з 20 регіонів будуть віднесені до червоного рівня епідемічної небезпеки через перевищення показника захворюваності за останні 14 днів”, — йдеться в повідмленні.

Загалом, за словами Степанова, у “червоній” зоні перебуватимуть 11 обласних центрів.

“А понад 75% території України опиниться в помаранчевому рівні”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину.

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