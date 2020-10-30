З понеділка понад 75% території України опинеться в “помаранчевій” зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. З понеділка, 2 листопада, понад 75% території України опинеться в “помаранчевій” зоні за рішенням Державної комісії ТЕБ та НС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
“(Міністр охорони здоровя - ред.) Максим Степанов додав, що за рішенням Державної комісії ТЕБ та НС з понеділка, 2 листопада, 112 адміністративних одиниць з 20 регіонів будуть віднесені до червоного рівня епідемічної небезпеки через перевищення показника захворюваності за останні 14 днів”, — йдеться в повідмленні.
Загалом, за словами Степанова, у “червоній” зоні перебуватимуть 11 обласних центрів.
“А понад 75% території України опиниться в помаранчевому рівні”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину.