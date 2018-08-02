Из Польши пытались ввезти 100 тысяч патронов к пневматическому оружию

“Пограничники Мостиского отряда нашли в рейсовом автобусе незадекларированное пневматическое оружие и боеприпасы”, — говорится в сообщении.

В среду, 1 августа, в пункт пропуска “Шегини” прибыл рейсовый автобус “Перемышль-Львов”. В ходе проверки транспортного средства совместная смотровая группа с привлечением служебной собаки нашла в багажном отделении 25 пневматических винтовок калибром 4,5 мм и 400 пачек с патронами общим количеством 100 тысяч пуль.

Незадекларированное оружие и боеприпасы изъяты в установленном порядке и переданы государственным компетентным органам. Продолжается выяснение обстоятельств правонарушения и оценка найденных вещей.

Напомним, у жителя Днепропетровской области обнаружили более 13 кг тротила.