З Польщі намагались ввезти 100 тисяч набоїв до пневматичної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. 25 пневматичних гвинтівок та 100 тисяч набоїв до них виявили на кордоні з Польщею. Про це повідомив відділ комунікацій із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Прикордонники Мостиського загону знайшли у рейсовому автобусі незадекларовану пневматичну зброю та набої до неї”, — йдеться у повідомленні.
У середу, 1 серпня, в пункт пропуску “Шегині” прибув рейсовий автобус “Перемишль-Львів”. У ході перевірки транспортного засобу спільна оглядова група із залученням службового собаки знайшла у багажному відділені 25 пневматичних гвинтівок калібром 4,5 мм та 400 пачок з набоями загальною кількістю 100 тисяч куль.
Незадекларовану зброю та набої вилучено встановленим порядком та передано державним компетентним органам. Триває з’ясування обставин правопорушення та оцінка знайдених речей.
Нагадаємо, у жителя Дніпропетровщини виявили понад 13 кг тротилу.