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Из Польши были эвакуированы еще около 600 украинцев

Из Польши были эвакуированы еще около 600 украинцев

Киев  •  УНН

 • 11857 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украину из Польши вернулось еще около 600 граждан. Это уже десятый эвакуационный поезд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба ГПСУ.

"Пограничный контроль пассажиров поезда "Перемышль-Киев" совершили сегодня вечером пограничники Мостиского отряда в пункте пропуска "Мостиска-с/с". Всего в Украину этим рейсом прибыло почти 600 наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Сообщается, что как и в предыдущих рейсах, которые прибыли из-за границы, пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на обнаружение среди пассажиров признаков заболевания COVID-19.

"В результате проверки в этом поезде не обнаружили ни одного пассажира с повышенной температурой, жалоб на самочувствие также не поступало", - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что это уже десятый эвакуационный поезд, который прибыл из-за границы, в частности из Польши и Литвы.

"В целом поездами были эвакуированы более 6 тысяч граждан Украины и 14 иностранцев", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцев, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре.

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