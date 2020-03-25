Из Польши были эвакуированы еще около 600 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украину из Польши вернулось еще около 600 граждан. Это уже десятый эвакуационный поезд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба ГПСУ.
"Пограничный контроль пассажиров поезда "Перемышль-Киев" совершили сегодня вечером пограничники Мостиского отряда в пункте пропуска "Мостиска-с/с". Всего в Украину этим рейсом прибыло почти 600 наших соотечественников", - говорится в сообщении.
Сообщается, что как и в предыдущих рейсах, которые прибыли из-за границы, пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на обнаружение среди пассажиров признаков заболевания COVID-19.
"В результате проверки в этом поезде не обнаружили ни одного пассажира с повышенной температурой, жалоб на самочувствие также не поступало", - отмечается в сообщении.
Стоит отметить, что это уже десятый эвакуационный поезд, который прибыл из-за границы, в частности из Польши и Литвы.
"В целом поездами были эвакуированы более 6 тысяч граждан Украины и 14 иностранцев", - говорится в сообщении.
Напомним, украинцев, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре.