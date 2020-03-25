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З Польщі було евакуйовано ще майже 600 українців

З Польщі було евакуйовано ще майже 600 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україну з Польщі повернулося ще майже 600 громадян. Це вже десятий евакуаційний поїзд. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Прикордонний контроль пасажирів потяга "Перемишль-Київ" здійснили сьогодні надвечір прикордонники Мостиського загону у пункті пропуску "Мостиська-з/с". Всього в Україну цим рейсом прибуло майже 600 наших співвітчизників", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що як і в попередніх рейсах, що прибули із-за кордону, прикордонники разом з представниками санітарно-карантинного підрозділу провели комплекс перевірочних заходів, спрямованих на виявлення серед пасажирів ознак захворювання на COVID-19.

"У результаті перевірки у цьому поїзді не виявили жодного пасажира з підвищеною температурою, скарг на самопочуття також не надходило", - зазначається в повідомленні.

Варто зазначити, що це вже десятий евакуаційний потяг, який прибув із-за кордону, зокрема із Польщі та Литви.

"Загалом потягами було евакуйовано понад 6 тисяч громадян України та 14 іноземців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українців, що прибули з країн Балтії, відправили на обсервацію у Дніпрі.

Українські Національні Новини

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