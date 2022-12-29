С начала войны Зеленский 186 раз выступал онлайн на международных мероприятиях
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский 186 раз выступал онлайн на международных мероприятиях и 173 раза – на внутренних мероприятиях. Такую статистику обнародовал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, передает УНН.
Детали
За период с 24.02 до 28.12 Президент Украины 186 раз общался или выступал онлайн. Впервые – 1 марта на сессии Европарламента. В последний раз – 28 декабря с генеральным директором инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком.
Также 173 раза принял участие во внутренних мероприятиях и провел 44 заседания Ставки.
Напомним
27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого обсудили ситуацию на фронте, в частности, по Бахмуту и Кременной, а также планы на следующий год.