З початку війни Зеленський 186 разів виступав онлайн на міжнародних заходах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський 186 разів виступав онлайн на міжнародних заходах і 173 рази – у внутрішніх заходах. Таку статистику оприлюднив прес-секретар Президента Сергій Нікіфоров, передає УНН.
Деталі
За період із 24.02 до 28.12 Президент України 186 разів спілкувався або виступав онлайн. Вперше – 1 березня на сесії Європарламенту. Востаннє – 28 грудня з генеральним директором інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком.
Також 173 рази взяв участь у внутрішніх заходах і провів 44 засідання Ставки.
Нагадаємо
27 грудня Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили ситуацію на фронті, зокрема, щодо Бахмута і Кремінної, а також плани на наступний рік.