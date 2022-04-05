С начала войны в Украине значительно выросли цены на продукты - Госпотребслужба

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"По состоянию на 4 апреля 2022-го по сравнению с 23 февраля 2022-го наблюдается существенное повышение цен почти на все продовольственные товары, в частности, на хлеб пшеничный - на 28,5%, хлеб ржано-пшеничный - 12,5%, крупу гречневую - 25,5%, макаронные изделия - 24,5%, масло подсолнечное - на 11,9%, лук репчатый - 27,2% и др. продукты питания", - указали в ведомстве.

Детали

В службе отметили, что на цены жаловались потребители. "Подавляющее большинство сообщений касалось роста цен на продукты питания, товары первой необходимости, топливо, продажу алкоголя, отсутствие расчета за безнал", - указали в ведомстве.

Итак, они проверяли установленные предпринимателями цены на товары, имеющие существенную социальную значимость. Всего было более 3 тысяч ценовых наблюдений.

"Нарушения были установлены в каждом втором субъекте хозяйствования. По результатам проведенной работы были снижены цены до экономически обоснованного уровня, выставлены ценники на товары, восстанавливалась работа терминалов, алкоголь снимался с реализации", - отметили в потребслужбе.

Дополнение

В Украине начала действовать программа по бесплатному обеспечению продуктами питания жителей прифронтовых городов.