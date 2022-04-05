З початку війни в Україні значно зросли ціни на продукти - Держспоживслужба

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"Станом на 04.04.2022 в порівнянні з 23.02.2022 спостерігається суттєве підвищення цін майже на всі продовольчі товари, зокрема, на хліб пшеничний – на 28,5%, хліб житньо-пшеничний – 12,5%, крупу гречану – 25,5%, макаронні вироби – 24,5%, олію соняшникову – на 11,9%, цибулю ріпчасту – 27,2% та ін. продукти харчування", - вказали у відомстві.

Деталі

У службі зазначили, що на ціни скаржилися споживачі. "Переважна більшість повідомлень стосувалася зростання цін на продукти харчування, товари першої необхідності, пальне, продаж алкоголю, відсутність розрахунку за безготівку", - вказали у відомстві.

Тож, вони перевіряли встановлені підприємцями ціни на товари, що мають істотну соціальну значущість. Загалом було понад 3 тисячі цінових спостережень.

"Порушення були встановлені в кожному другому суб’єкті господарювання. За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота терміналів, алкоголь знімався з реалізації", - відзначили у споживслужбі.

Доповнення

В Україні почала діяти програма з безплатного забезпечення продуктами харчування мешканців прифронтових міст.