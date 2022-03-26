С начала войны на Харьковщине погибло 327 человек - полиция

Правоохранители сообщают, что враг продолжает использовать против мирных жителей Харьковщины тактику террора.

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"За прошедшие сутки Харьков и населенные пункты пригороды подверглись массированным обстрелам. Российские оккупанты били из систем реактивного огня, применяли против гражданского населения артиллерию, танки и минометы. С начала войны в городе и области погибли 327 граждан, среди которых 15 детей. Несмотря на болезненные жертвы, под шквалом вражеского огня жители Слобожанщины ежедневно закаляют силу духа и стремление к Победе", - говорится в сообщении ГУНП в Харьковской области в Facebook.

В полиции отметили, что правоохранители кроме защиты населения от последствий действий врага и осуществления гуманитарной помощи продолжают выполнять свои непосредственные обязанности - борьбу с преступностью.

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"Всего с начала военного вторжения рф на украинскую землю полиция Харьковской области задержала 84 человека по подозрению в совершении убийств, грабежей, мародерств, краж, других имущественных преступлений. Следователи фиксируют преступные действия российских военных против мирного народа Украины. По всем разоблаченным фактам проводятся необходимые процессуальные меры для привлечения к ответственности и наказания оккупантов, причастных к агрессии против нашего государства и убийства мирных граждан", - говорится в сообщении.