С начала войны на Харьковщине погибло 327 человек - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. С начала войны в Харькове и области погибли 327 граждан, среди которых 15 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, обнародованную полицией Харьковской области.
Правоохранители сообщают, что враг продолжает использовать против мирных жителей Харьковщины тактику террора.
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"За прошедшие сутки Харьков и населенные пункты пригороды подверглись массированным обстрелам. Российские оккупанты били из систем реактивного огня, применяли против гражданского населения артиллерию, танки и минометы. С начала войны в городе и области погибли 327 граждан, среди которых 15 детей. Несмотря на болезненные жертвы, под шквалом вражеского огня жители Слобожанщины ежедневно закаляют силу духа и стремление к Победе", - говорится в сообщении ГУНП в Харьковской области в Facebook.
В полиции отметили, что правоохранители кроме защиты населения от последствий действий врага и осуществления гуманитарной помощи продолжают выполнять свои непосредственные обязанности - борьбу с преступностью.
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"Всего с начала военного вторжения рф на украинскую землю полиция Харьковской области задержала 84 человека по подозрению в совершении убийств, грабежей, мародерств, краж, других имущественных преступлений. Следователи фиксируют преступные действия российских военных против мирного народа Украины. По всем разоблаченным фактам проводятся необходимые процессуальные меры для привлечения к ответственности и наказания оккупантов, причастных к агрессии против нашего государства и убийства мирных граждан", - говорится в сообщении.