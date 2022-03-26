С начала войны на Харьковщине погибло 327 человек - полиция

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 9200 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 26702 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 53055 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 162859 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 95577 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 125830 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 156380 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 163936 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 364610 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139558 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 85663 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 75803 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 28493 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 73189 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 53595 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 3802 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 26702 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 162859 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 364610 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 363197 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Владимир Зеленский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 23170 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 29203 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 101915 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 133953 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 153076 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Туполев Ту-22М

SpaceX Starship

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

С начала войны на Харьковщине погибло 327 человек - полиция

Киев • УНН

 • 81289 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. С начала войны в Харькове и области погибли 327 граждан, среди которых 15 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, обнародованную полицией Харьковской области.

С начала войны на Харьковщине погибло 327 человек - полиция

Правоохранители сообщают, что враг продолжает использовать против мирных жителей Харьковщины тактику террора.

Цитата

"За прошедшие сутки Харьков и населенные пункты пригороды подверглись массированным обстрелам. Российские оккупанты били из систем реактивного огня, применяли против гражданского населения артиллерию, танки и минометы. С начала войны в городе и области погибли 327 граждан, среди которых 15 детей. Несмотря на болезненные жертвы, под шквалом вражеского огня жители Слобожанщины ежедневно закаляют силу духа и стремление к Победе", - говорится в сообщении ГУНП в Харьковской области в Facebook.

В полиции отметили, что правоохранители кроме защиты населения от последствий действий врага и осуществления гуманитарной помощи продолжают выполнять свои непосредственные обязанности - борьбу с преступностью.

Цитата

"Всего с начала военного вторжения рф на украинскую землю полиция Харьковской области задержала 84 человека по подозрению в совершении убийств, грабежей, мародерств, краж, других имущественных преступлений. Следователи фиксируют преступные действия российских военных против мирного народа Украины. По всем разоблаченным фактам проводятся необходимые процессуальные меры для привлечения к ответственности и наказания оккупантов, причастных к агрессии против нашего государства и убийства мирных граждан", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$58.66
Bitcoin
$76,221.50
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,084.50
Ethereum
$1,455.33