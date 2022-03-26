З початку війни на Харківщині загинуло 327 людей – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. З початку війни в Харкові та області загинули 327 громадян, серед яких 15 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену поліцією Харківської області.
Правоохоронці повідомляють, що ворог продовжує використовувати проти мирних мешканців Харківщини тактику терору
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«Минулої доби Харків та населені пункти передмістя піддалися масованим обстрілам. Російські окупанти гатили з систем реактивного вогню, застосовували проти цивільного населення артилерію, танки та міномети. З початку війни в місті та області загинули 327 громадян, серед яких 15 дітей. Не зважаючи на болючі жертви, під шквалом ворожого вогню мешканці Слобожанщини щодня загартовують силу духу та прагнення до Перемоги», - йдеться у повідомленні ГУНП у Харківській області на Facebook.
У поліції наголосили, що правоохоронці окрім захисту населення від наслідків дій ворога та здійснення гуманітарної допомоги продовжують виконувати свої безпосередні обов’язки – боротьбу зі злочинністю.
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«Загалом з початку військового вторгнення рф на українську землю поліція Харківщини затримала 84 особи за підозрою у вчиненні вбивств, грабежів, мародерств, крадіжок, інших майнових злочинів. Слідчі фіксують злочинні дії російських військових проти мирного народу України. За усіма викритими фактами проводяться необхідні процесуальні заходи для притягнення до відповідальності і покарання окупантів, причетних до агресії проти нашої держави і вбивства мирних громадян», - йдеться у повідомленні.