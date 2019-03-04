С начала избирательной кампании в Донецкой области зарегистрировано 75 сообщений созданных на оккупированной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. С начала предвыборной кампании зафиксировано 75 информационных фейковых сообщений, которые были созданы на оккупированной территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"С начала года в Донецкой области зарегистрировано 151 сообщения о правонарушениях, связанных с выборами Президента Украины. "Из них 63 - нарушение предвыборной агитации, 24 - подкуп избирателей, 15 - хулиганство", - говорится в сообщении.
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Ведется досудебное расследование по 2 уголовным производствами (по факту хулиганских действий - ред.). По фактам административных нарушений составлено 9 материалов, все они направлены в суд для принятия решения.
Некоторые сообщения оказываются фейковыми.
"Да, было закрыто за отсутствием состава преступления уголовное производство факту возможного подкупа избирателей (а именно учителей). Установлено, что информация о происшествии, опубликованная на канале YouTube, была создана на оккупированной территории, а сама ситуация - сфальсифицирована. Другие фейковые статьи, обнаруженные в сети интернет, подают искаженные сведения о программах кандидатов в президенты и ход предвыборного процесса. С начала предвыборной кампании зафиксировано 75 таких информационных вбросов", - добавили в полиции.
Напомним, с начала избирательного процесса полиция открыла 117 уголовных производств и объявила о подозрении 19 лицам.