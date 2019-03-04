З початку виборчої кампанії на Донеччині зареєстровано 75 повідомлень створених на окупованій території
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. З початку передвиборчої кампанії зафіксовано 75 інформаційних фейкових повідомлень, які були створені на окупованій території. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.
"З початку року на Донеччині зареєстровано 151 повідомлення про правопорушення, пов’язані з виборами Президента України.“З них 63 — порушення передвиборчої агітації, 24 — підкуп виборців, 15 — хуліганство”, — йдеться у повідомленні.
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Ведеться досудове розслідування за 2 кримінальними провадженнями (за фактом хуліганських дій — ред.). За фактами адміністративних порушень складено 9 матеріалів, усі вони спрямовані до суду для прийняття рішення.
Деякі повідомлення виявляються фейковими.
“Так, було закрито за відсутністю складу злочину кримінальне провадження фактом ймовірного підкупу виборців (а саме вчителів). Встановлено, що інформація про подію, опублікована на каналі YouTube, була створена на окупованій території, а сама ситуація — сфальсифікована. Інші фейкові статті, виявлені в мережі інтернет, подають викривлені відомості про програми кандидатів у президенти та перебіг передвиборчого процесу. З початку передвиборчої кампанії зафіксовано 75 таких інформаційних вкидань”, — додали у поліції.
Нагадаємо, з початку виборчого процесу поліція відкрила 117 кримінальних проваджень і оголосила про підозру 19 особам.