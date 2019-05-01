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С начала этого года в ВСУ привлекалось более 300 служебных собак

С начала этого года в ВСУ привлекалось более 300 служебных собак

Киев  •  УНН

 • 75057 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. С начала 2019 года в Вооруженных Силах Украины привлекалось более 300 служебных собак. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

"С начала 2019 года по направлениям деятельности в Вооруженных Силах Украины привлекалось 365 служебных собак", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что в 2018 году для усиления охраны военных объектов ВСУ привлекалось 293 служебные собаки.

В Вооруженных Силах Украины используются такие породы служебных собак: кавказская овчарка, немецкая овчарка, ротвейлер, черный терьер, московская сторожевая, доберман, лабрадор, бельгийская овчарка. Они подразделяются на минно-розыскные, часовые, сторожевые, специальные, племенные и щенки.

"В кинологических подразделениях Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины применяется специально обученные служебные собаки для поиска наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, охраны военнослужащих, осужденных к содержанию в дисциплинарной воинской и тех, содержащихся на гауптвахте", - отмечается в ответе.

Для выявления минно-взрывных устройств привлекаются кинологические расчеты минно-розыскной службы, готовятся на базе воинской части А2641 (г. Каменец-Подольский Хмельницкой области).

Напомним, сегодня в Госпогранслужбе используется около 20 служебных и охотничьих пород собак.

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