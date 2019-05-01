З початку цього року у ЗСУ залучалось понад 300 службових собак
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. З початку 2019 року у Збройних Силах України залучалось понад 300 службових собак. Про це повідомила прес-служба Збройних сил України у відповіді на запит кореспондента УНН.
“З початку 2019 року за напрямками діяльності у Збройних Силах України залучалось 365 службових собак”, — йдеться у відповіді на запит.
Зазначається, що у 2018 році для посилення охорони військових об’єктів ЗСУ залучалось 293 службові собаки.
У Збройних Силах України використовуються такі породи службових собак: кавказька вівчарка, німецька вівчарка, ротвейлер, чорний тер’єр, московська сторожова, доберман, лабрадор, бельгійська вівчарка. Вони поділяються на мінно-розшукові, вартові, сторожові, спеціальні, племінні та цуценята.
“У кінологічних підрозділах Військової служби правопорядку Збройних сил України застосовується спеціально навчені службові собаки для пошуку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, охорони військовослужбовців, які засуджені до утримання у дисциплінарному батальйоні та тих, що утримуються на гауптвахті”, — зазначається у відповіді.
Для виявлення мінно-вибухових пристроїв залучаються кінологічні розрахунки мінно-розшукової служби, які готуються на базі військової частини А2641 (м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області).
Нагадаємо, на сьогодні у Держприкордонслужбі використовується близько 20 службових та мисливських порід собак.