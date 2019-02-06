С начала года уничтожили четыре авиабомбы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. С начала 2019 года пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъяли и уничтожили уже более 1000 взрывоопасных предметов, в том числе четыре авиационные бомбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"С начала года было осуществлено уже 166 выездов, в ходе которых выявлено и уничтожено 1 тыс. 181 ВОП, в том числе 4 авиационные бомбы", - указали в ведомстве.
Напомним, в конце января в Севастополе в оккупированном Крыму на территории одной из турбаз взорвали авиабомбу времен Второй мировой войны.