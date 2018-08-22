На Хмельниччині знайшли фугасну авіабомбу часів Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На військовому полігоні у Хмельницькій області виявили фугасну авіабомбу часів Другої Світової війни. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, передає УНН.
"21 серпня о 16:00 піротехніки Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області в спеціально відведеному місці знищили фугасну авіабомбу ФАБ-250 часів Другої Світової війни", - йдеться в повідомленні.
Авіабомбу знайшли на військовому полігоні в місті Старокостянтинів.
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Нагадаємо, на Лисій горі у Києві виявили два вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.