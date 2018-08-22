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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Хмельницкой области нашли фугасную авиабомбу времен Второй мировой

Киев • УНН

 • 10240 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. На военном полигоне в Хмельницкой области обнаружили фугасную авиабомбу времен Второй Мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает УНН.

В Хмельницкой области нашли фугасную авиабомбу времен Второй мировой

"21 августа в 16:00 пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области в специально отведенном месте уничтожили фугасную авиабомбу ФАБ-250 времен Второй Мировой войны", - говорится в сообщении.

Авиабомбу нашли на военном полигоне в городе Староконстантинов.

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Напомним, на Лысой горе в Киеве обнаружили два взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

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