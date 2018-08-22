В Хмельницкой области нашли фугасную авиабомбу времен Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На военном полигоне в Хмельницкой области обнаружили фугасную авиабомбу времен Второй Мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает УНН.
"21 августа в 16:00 пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области в специально отведенном месте уничтожили фугасную авиабомбу ФАБ-250 времен Второй Мировой войны", - говорится в сообщении.
Авиабомбу нашли на военном полигоне в городе Староконстантинов.
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Напомним, на Лысой горе в Киеве обнаружили два взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.