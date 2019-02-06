З початку року знищили чотири авіабомби
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. З початку 2019 року піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій вилучили та знищили вже понад 1 тисячу вибухонебезпечних предметів, у тому числі чотири авіаційні бомби. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
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"З початку року було здійснено вже 166 виїздів, під час яких виявлено та знищено 1 тис. 181 ВНП, у тому числі 4 авіаційні бомби", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, наприкінці січня у Севастополі в окупованому Криму на території однієї з турбаз підірвали авіабомбу часів Другої світової війни.