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23 березня, 12:58 • 165822 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 425742 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 302360 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 250499 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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З початку року знищили чотири авіабомби

З початку року знищили чотири авіабомби

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. З початку 2019 року піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій вилучили та знищили вже понад 1 тисячу вибухонебезпечних предметів, у тому числі чотири авіаційні бомби. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

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"З початку року було здійснено вже 166 виїздів, під час яких виявлено та знищено 1 тис. 181 ВНП, у тому числі 4 авіаційні бомби", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, наприкінці січня у Севастополі в окупованому Криму на території однієї з турбаз підірвали авіабомбу часів Другої світової війни.

Українські Національні Новини

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