З початку року знищили чотири авіабомби

КИЇВ. 6 лютого. УНН. З початку 2019 року піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій вилучили та знищили вже понад 1 тисячу вибухонебезпечних предметів, у тому числі чотири авіаційні бомби. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.