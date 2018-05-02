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С начала года зам Князева задекларировал более 200 тыс. грн зарплаты

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. С начала 2018 года первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин задекларировал более 200 тыс. грн заработной платы. Об этом свидетельствуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые В.Аброськин подал, передает УНН.

С начала года зам Князева задекларировал более 200 тыс. грн зарплаты

Так, 5 марта В.Аброськин задекларировал 105 тыс. 709 грн заработной платы, полученной в должности первого заместителя председателя НПУ.

Позже, 30 марта, В.Аброськин задекларировал еще 105 тыс. 784 грн зарплаты.

Таким образом, с начала года В.Аброськин получил 211 тыс. 494 грн заработной платы.

Председатель Нацполиции Сергей Князев, между тем, с начала года уже трижды подавал сведения об изменении своего имущественного положения: 1 февраля он задекларировал 146 858 грн заработной платы; 1 марта - 154 178 грн и 2 апреля - 154 254 грн. Таким образом государство выплатило Князеву в 2018 году уже более 455 тыс. грн заработной платы.

Напомним, накануне в НАПК не исключили полной проверки декларации Аброськина.

Также напомним, по данным портала "Комментарии", Аброськин в течение трех лет (с 2014 по 2016 год) существенно увеличил свои денежные накопления. Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что в декларации за 2016 год чиновник не указал данные о месте своего проживания, а соответственно и информацию, на каком основании он пользуется недвижимостью, где теоретически должен жить.

Вместе с тем Аброськин, по итогам 2017 года, удвоил свое состояние. В частности, он указал, что наличными имеет 44 тыс. долларов, на счетах - 2450 долларов и 200 558 гривен. В декларации же за 2016 год Аброськин из денежных активов имел только 25 тыс. долл.

Также напомним, что в Украине эксперты фиксируют всплеск организованной преступности. Количество преступлений, совершенных ОПГ, за год выросла почти вдвое.

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