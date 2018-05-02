З початку року заступник Князєва задекларував понад 200 тис. грн зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. З початку 2018 року перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін задекларував понад 200 тис. грн заробітної плати. Про це свідчать повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, які В.Аброськін подав, передає УНН.
Так, 5 березня В.Аброськін задекларував 105 тис. 709 грн заробітної плати, отриманої на посаді першого заступника голови НПУ.
Згодом, 30 березня, В.Аброськін задекларував ще 105 тис. 784 грн зарплати.
Таким чином, з початку року В.Аброськін отримав 211 тис. 494 грн заробітної плати.
Голова Нацполіції Сергій Князєв, тим часом, з початку року вже тричі подавав відомості про зміну свого майнового стану: 1 лютого він задекларував 146858 грн заробітної плати; 1 березня – 154178 грн і 2 квітня – 154254 грн. Таким чином держава виплатила Князєву у 2018 році вже більше 455 тис. грн заробітної плати.
Нагадаємо, напередодні у НАЗК не виключили повної перевірки декларації Аброськіна.
Також нагадаємо, за даними порталу "Коментарі", Аброськін протягом трьох років (з 2014 по 2016 рік) суттєво збільшив свої грошові накопичення. Крім того, журналісти звернули увагу на те, що у декларації за 2016 рік чиновник не вказав дані про місце свого проживання, а відповідно й інформацію, на якій підставі він користується нерухомістю, де теоретично мав би проживати.
Разом з тим Аброськін, за підсумками 2017 року, подвоїв свої статки. Зокрема, він вказав, що має готівкою 44 тис. доларів, на рахунках - 2450 доларів і 200 558 гривень. У декларації ж за 2016 рік Аброськін із грошових активів мав лише 25 тис. дол.
Також нагадаємо, що в Україні експерти фіксують сплеск організованої злочинності. Кількість злочинів, скоєних ОЗГ, за рік зросла майже вдвічі.