С начала года в Украине зарегистрировано более 24 тысяч браков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. С начала 2019 года по состоянию на конец февраля в Украине зарегистрировали более 24 000 браков. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.
По данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан в 2019 году по состоянию на 28 февраля 2019 года в Украине зарегистрировано 24 166 браков.
Напомним, в Украине за год зарегистрировали свыше тысячи браков с несовершеннолетними.
Кроме того, за год в Украине зарегистрировано почти 3000 браков между пожилыми людьми.
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Как сообщал УНН, в День влюбленных в Украине поженились почти 2,5 тыс. пар.