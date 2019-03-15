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З початку року в Україні зареєстрували понад 24 тисячі шлюбів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. З початку 2019 року станом на кінець лютого в Україні зареєстрували понад 24 тисячі шлюбів. Про це повідомили у Міністерстві юстиції України у відповідь на інформаційний запит УНН.

З початку року в Україні зареєстрували понад 24 тисячі шлюбів

За даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян у 2019 році станом на 28 лютого 2019 в Україні зареєстровано 24 166 шлюбів.

Нагадаємо, в Україні за рік зареєстрували понад тисячу шлюбів з неповнолітніми. 

Крім того, за рік в Україні зареєстровано майже 3 тисячі шлюбів між літніми людьми. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сімейні пари в Україні тепер можуть одружитися ще раз

Як повідомляв УНН, на День закоханих в Україні одружилось майже 2,5 тис. пар.

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