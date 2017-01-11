С начала года в столице госпитализировали 48 киевлян с обморожениями
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. По последним данным, с обморожениями были госпитализированы в больницы 48 киевлян. Об этом сообщили УНН в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева в ответ на запрос.
Согласно информации, с 1 января в службу "103" обратились 48 киевлян с жалобами на обморожение.
Все 48 человек были госпитализированы в киевские больницы с обморожениями 1 и 2 ступеней.
Врачи отмечают, что основной причиной обморожений является безответственность самих пострадавших, а именно то, что они одеваются не по погоде.
Напомним, с начала 2017 г. в Киеве пострадали от гололеда 590 киевлян, из них 40 детей.
Как сообщал УНН, 10 января в результате долгого пребывания на морозе подросток получил обморожение пальцев ног, после чего его госпитализировали.