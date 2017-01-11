З початку року в столиці госпіталізували 48 киян з обмороженнями

Згідно з інформацією, з 1 січня до служби “103” звернулося 48 киян зі скаргами на обмороження.

Усіх 48 осіб було госпіталізовано до київських лікарень з обмороженнями 1 та 2 ступеней.

Лікарі зазначають, що основною причиною обморожень є безвідповідальність самих постраждалих, а саме те, що вони одягаються не по погоді.

Нагадаємо, з початку 2017 року в Києві постраждало від ожеледиці 590 киян, з них 40 дітей.

Як повідомляв УНН, 10 січня внаслідок довгого перебування на морозі підліток отримав обмороження пальців ніг, після чого його госпіталізували.