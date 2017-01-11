З початку року в столиці госпіталізували 48 киян з обмороженнями
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. За останніми даними, з обмороженнями було госпіталізовано до лікарень 48 киян. Про це УНН повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва у відповідь на запит.
Згідно з інформацією, з 1 січня до служби “103” звернулося 48 киян зі скаргами на обмороження.
Усіх 48 осіб було госпіталізовано до київських лікарень з обмороженнями 1 та 2 ступеней.
Лікарі зазначають, що основною причиною обморожень є безвідповідальність самих постраждалих, а саме те, що вони одягаються не по погоді.
Нагадаємо, з початку 2017 року в Києві постраждало від ожеледиці 590 киян, з них 40 дітей.
Як повідомляв УНН, 10 січня внаслідок довгого перебування на морозі підліток отримав обмороження пальців ніг, після чого його госпіталізували.